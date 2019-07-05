Новое ограбление банка в Башкирии: 41-летняя менеджер украла 1,5 млн и потратила их
5 июля, 10:26ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
В Белебеевском районе Башкирии 41-летняя сотрудница банка подозревается в хищении 1,5 миллионов рублей. Женщина, по версии следствия, подделала финансовые документы, сняла деньги с чужих счетов и присвоила их себе, скрывшись. Деньги она потратила на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело, женщина пока находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Напомним, сегодня ночью стало известно о задержании семьи Хайруллиных, которые пропали более месяца назад, похитив из банка, по разным данным, от 23 до 27 миллионов рублей. Семья скрывалась на съемной квартире в Казани.
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