Новое ограбление банка в Башкирии: 41-летняя менеджер украла 1,5 млн и потратила их

В Белебеевском районе Башкирии 41-летняя сотрудница банка подозревается в хищении 1,5 миллионов рублей. Женщина, по версии следствия, подделала финансовые документы, сняла деньги с чужих счетов и присвоила их себе, скрывшись. Деньги она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, женщина пока находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.