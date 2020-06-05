Все участники секс-скандала с дознавательницей в Уфе сохранили свои офицерские звания

Адвокат одного из бывших обвиняемых Ренат Амирханов рассказал журналистам ГТРК Башкортостан, что звания всем троим сохранили согласно апелляции Верховного суда. Он отметил, что Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева оправдали полностью, поэтому никакое наказание к ним применяться не может. По словам юриста, то же самое касается и единственного осужденного по делу участника секс-скандала Павла Яромчука.

Напомним, на днях стало известно, что приговоренных ранее к лишению свободу Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева полностью оправдали в Верховном суде, начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку смягчили наказание до четырех лет.