Все участники секс-скандала с дознавательницей в Уфе сохранили свои офицерские звания
Адвокат рассказал, почему после громкого уголовного дела, в котором фигурировали экс-полицейские, Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев, они остались при чине.
Адвокат одного из бывших обвиняемых Ренат Амирханов рассказал журналистам ГТРК Башкортостан, что звания всем троим сохранили согласно апелляции Верховного суда. Он отметил, что Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева оправдали полностью, поэтому никакое наказание к ним применяться не может. По словам юриста, то же самое касается и единственного осужденного по делу участника секс-скандала Павла Яромчука.
Напомним, на днях стало известно, что приговоренных ранее к лишению свободу Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева полностью оправдали в Верховном суде, начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку смягчили наказание до четырех лет.
Оправданные Салават Галиев и Эдуард Матвеев поблагодарили всех, кто их поддерживал, заявив, что справедливость восторжествовала, во что они верили но с трудом. Матвеев отметил, что сейчас он первым делом поедет к внукам и семье.