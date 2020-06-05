В Уфе на месте аварии скончался 79-летний сбитый мужчина
Сегодня, 09:27ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.
В госавтоинспекции сообщили, что авария произошла 4 июня утром. По предварительной информации, 27-летний водитель за рулем Hyundai Santa Fе ехал из Черниковки в сторону центра, когда наехал на 79-летнего пешехода.
Очевидцы сообщают, что пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, тогда как пешеходный переход находился от места происшествия в ста метрах. От полученных травм он скончался на месте происшествия еще до момента приезда скорой. В настоящий момент начато разбирательство случившегося.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей