В Уфе на месте аварии скончался 79-летний сбитый мужчина

В госавтоинспекции сообщили, что авария произошла 4 июня утром. По предварительной информации, 27-летний водитель за рулем Hyundai Santa Fе ехал из Черниковки в сторону центра, когда наехал на 79-летнего пешехода.

Очевидцы сообщают, что пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, тогда как пешеходный переход находился от места происшествия в ста метрах. От полученных травм он скончался на месте происшествия еще до момента приезда скорой. В настоящий момент начато разбирательство случившегося.