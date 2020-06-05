В Башкирии сбили 9-летнего мальчика на самокате

В уфимской госавтоинспекции сообщили о ДТП, которое произошло в одном из уфимских дворов. В аварии пострадал 9-летний ребенок, который двигался на самокате позади машины.

Сообщается, что это произошло около семи вечера. За рулем автомашины «Лада Приора» находился 25-летний житель башкирской столицы. В результате наезда ребенок получил ушибы, после оказания медицинской помощи отпущен.