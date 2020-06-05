В Башкирии сбили 9-летнего мальчика на самокате
Сегодня, 14:50ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Уфе
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Подробности аварии сообщили в ГИБДД по Уфе.
В уфимской госавтоинспекции сообщили о ДТП, которое произошло в одном из уфимских дворов. В аварии пострадал 9-летний ребенок, который двигался на самокате позади машины.
Сообщается, что это произошло около семи вечера. За рулем автомашины «Лада Приора» находился 25-летний житель башкирской столицы. В результате наезда ребенок получил ушибы, после оказания медицинской помощи отпущен.
Мальчик, по имеющейся информации, находился на прогулке вместе с матерью. Разбирательство все еще продолжается.
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