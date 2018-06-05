В Уфе полиция поймала ночью студента, домогавшегося двух женщин

Сегодня, 5 июня, ночью полиция задержала молодого уфимца, который подозревается, как следует из официального сообщения, «в попытке совершить действия сексуального характера». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, нападения на двух женщин произошли минувшей ночью. Сначала студент напал в подъезде дома на улице Менделеева на 45-летнюю женщину, которая не растерялась и дала отпор, а когда нападавший скрылся, она позвонила в полицию.

Приметы преступника были переданы всем постам и патрулям.

Буквально через несколько минут в дежурную часть полиции позвонила еще студентка одного из вузов и сообщила о таком же нападении.