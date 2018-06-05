В Подмосковье автомобиль сбил трех подростков
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В Домодедово произошло столкновение двух автомобилей, один из которых от удара врезался в несовершеннолетних. В больницу попали три подростка.
Дорожное происшествие случилось 4 июня. В аварии пострадали трое несовершеннолетних 2000 года рождения, которые в момент ДТП стояли на тротуаре около пешеходного перехода. Они были госпитализированы с травмами средней тяжести. Об этом пишет газета «Известия».
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Сообщается, что водители попавших в аварию автомобилей не находились в состоянии опьянения.
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