В Подмосковье автомобиль сбил трех подростков

Дорожное происшествие случилось 4 июня. В аварии пострадали трое несовершеннолетних 2000 года рождения, которые в момент ДТП стояли на тротуаре около пешеходного перехода. Они были госпитализированы с травмами средней тяжести. Об этом пишет газета «Известия».