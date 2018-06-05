В Казани произошел пожар в ТЦ «Порт»

Огонь вспыхнул на первом этаже здания. Об этом пишет портал rns.online.

К приезду спасателей пламя бушевало на площади 20 квадратных метров. В тушении «Порта» принимало участие 80 пожарных и 21 единица специальной техники.

Спасатели эвакуировали из здания 20 человек. Речь идет о персонале, посетителях и охранниках торгового центра. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.