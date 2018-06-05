В Башкирии кассирша вынесла из банка восемь миллионов рублей

32-летняя кассирша местного коммерческого банка с ноября прошлого года выносила деньги из офиса и давала их взаймы своему ранее судимому знакомому, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

У мужчины, которому отдавала деньги, она брала расписки, чтобы после вернуть их. За полгода даме удалось собрать более восьми миллионов рублей. Представители банка выявили недостачу крупной суммы в ходе ревизии. Тогда женщина обратилась к своему знакомому за деньгами, однако выяснилось, что он потратил всю сумму.