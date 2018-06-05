На Гавайях вулканическая лава уничтожила 117 домов
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На острове Гавайи потоки лавы, которые текут при извержении вулкана Килауэа, уничтожили 117 домов.
После того, как началось извержение вулкана, спасатели эвакуировали несколько тысяч жителей округа Пуна, в черте которого находится Килауэа. Об этом пишет газета «Известия».
Извержение Килауэа началось 3 мая. Вместе с этим произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Через несколько дней губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия. Президент США Дональд Трамп выделил штату средства на ликвидацию последствий стихии.
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