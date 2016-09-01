В Уфе сгорел памятник архитектуры - усадьба Шамовых

В Уфе на улице Октябрьской революции, 53 сгорел памятник архитектуры – усадьба Шамовых. Как рассказывают жители дома, пожар произошел из-за неисправной проводки. Семье Саитовых из шести человек теперь негде жить, а отремонтировать здания они сами не могут из-за охранного статуса.

Как рассказала Медиакорсети родственница Саитовых Людмила Беляева, пожар произошел вчера, 4 июня, около пяти часов утра. Начался он в ванной: там вспыхнула проводка. Все в доме в это время спали, разбудила людей внезапно начавшая мяукать кошка. Проснувшись, жители дома едва успели спастись: детей вытаскивали из окна.

Фото: Кристина Дейнеко

- Приехавшие пожарные сделали, что смогли, в итоге две комнаты остались нетронутыми, но пошли трещины в крыше, и сейчас жить там тоже невозможно, - рассказала Людмила. – Внутри все сгорело.

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Сейчас семья живет у родственников, и что ей делать дальше, не знает. Из-за того, что здание является памятником архитектуры, сделать в нем ремонт самостоятельно невозможно.

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