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В Уфе сгорел памятник архитектуры - усадьба Шамовых
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе сгорел памятник архитектуры - усадьба Шамовых
Сегодня, 18:20ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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