Пропавших школьниц из Башкирии нашли в соседнем регионе

Девочки из Учалинского района ушли из дома два дня назад.

О том, что две подружки 13-ти и 14-ти лет, ушли утром в школу и не вернулись, полиции стало известно 3 июня. Девочки жили на станции Шартым Учалинского района Башкирии и ушли в школу в село Сафарово.

В районном отделе МВД личный состав подняли по тревоге и приступили к розыску.

- В розыске девочек было задействовано семь поисковых групп, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Ориентировка дежурной части была направлена в соседние районы республики и другие регионы страны. В результате розыскных мероприятий местонахождение пропавших установлено. Вчера школьниц нашли живыми и здоровыми в Курганской области. В ближайшее время они будут переданы родителям.

Что именно произошло, сейчас устанавливают сотрудники полиции.

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