Побег двух девочек из Башкирии в Курган: подробности

Выясняем подробности, как девочки из Учалинского района оказались в Кургане.

Населённый пункт с. Шартымка относится к Сафаровскому сельскому совету Учалинского городского поселения и находится в 30 км от города Учалы. Неподалеку от деревни Сафарово находится станция Шартым, это небольшой железнодорожный переезд ,где расположены несколько жилых домов. Именно из Шыртыма 3 июня две девочки (12 и 13 лет) ушли в школу в Сафарово и не вернулись домой.

Несколько дней сельчане были обеспокоены пропажей девочек, но вскоре их опасения о самом страшном известии рассеялись. Двух девочек обнаружили в городе Кургане, они живы и здоровы.

По словам управляющей делами Сафаровского сельсовета Зифы Файзуллиной, сбежавшие подростки - из неблагополучных семей, из села уехали до Кургана автостопом.

Сейчас беглянки находятся в Кургане до выяснения обстоятельств. Одна из них больше месяца будет находиться в Курганском детском приюте, другая будет находиться у родной бабушки. В школе, где они учились, девочки особо не отличались успехами, но были замечены как вежливые и аккуратные ученицы.

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