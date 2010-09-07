Осуждённый за коррупцию экс-глава Баймака снова попался

На этот раз он создал коммерческую фирму и использовал мунципальное имущество в своих целях.

Прокуратура Башкирии потребовала уволить с поста руководителя МУП «Баймакского ремонтно-строительного управления» Константина Замотаева. По данным прокурорской проверки Замотаев, будучи директором муниципального предприятия, был руководителем и учредителем коммерческой фирмы ООО «РСУ», осуществлявшую схожую деятельность. При этом фирма безвозмездно пользовалась муниципальной техникой. По данным «Спарк - Интерфакс» с мая этого года ООО «РСУ» принадлежит сыну Константина Замотаева Георгию. Также коммерческая фирма только в этом году получила госконтракты от администрации Баймака на 4,5 миллиона рублей.

- Установлено, что директор МУП «Баймакское ремонтно-строительное управление» одновременно руководил и являлся учредителем фирмы, осуществлявшей схожую деятельность,- сообщили в прокуратуре. - Вопреки антикоррупционному законодательству, он не уведомил руководство о конфликте интересов. Кроме того, коммерческая фирма чиновника безвозмездно использовала муниципальную технику.

После представления прокуратуры бывший чиновник был вынужден уволиться.

Примечательно то, что в июле прошлого года Константин Замотаев был осуждён за мошенничество и превышение должностных полномочий.

Тогда в суде было доказано, что Замотаев, будучи исполняющим обязанности мэра города, заставил главу одного из сельсоветов подписать контракт на ремонт многоквартирных домов с подконтрольной ему фирмой на 6,7 млн рублей. Часть этой суммы (2,4 млн рублей) была похищена супругой Замотаева, работавшей в коммерческой фирме бухгалтером. Тогда же был установлен и такой эпизод: когда при осмотре выяснилось, что ремонт сделан некачественно, Замотаев под угрозой увольнения заставил главу сельсовета подписать акты приёмки передачи.

Константин Замотаев и его супруга Наталья в 2016 году были приговорены Баймакским судом к 4,5 и 3 годам лишения свободы условно. И вот теперь он снова замешан в нарушении закона.

Справка. Константин Замотаев родился в 1961 году в Баймаке. С 1986 по 1988 годы был зампредседателя Баймакского городского Совета, а с 1988 по 1990 – председателем исполкома Баймакского городского Совета. С 2004 по 2005 годы работал первым замглавы Баймакской райгорадминистрации. До 2007 года – глава администрации Баймака, после — замглавы администрации Баймакского районапо строительству и ЖКХ.

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