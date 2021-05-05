В Бакалинском районе Башкирии сгорел дом: семья спаслась, отец погиб

Сегодня, 5 мая, рано утром в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в селе Старое Азмеево Бакалинского района. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины.

На месте работали силы и средства добровольной пожарной команды, МЧС и Госкомитета РБ по ЧС. По прибытию горел жилой бревенчатый дом с дощатой верандой. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1988 года рождения. При этом дом не был оборудован пожарным извещателем. Сотрудники выяснили, что 1 мая бывшая супруга привезла погостить детей к мужчине 11-летнего и 9-летнего мальчиков. Через несколько дней в гости приехала сестра погибшего также с ребенком 2012 года рождения. Ночью она проснулась от шума стреляющего шифера, разбудила всех детей и мать. Им удалось выбраться через окно, по её словам, в тот момент с веранды в дом проникал сильный густой дым. Там спал погибший мужчина. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Напомним, накануне в Бирске произошел крупный пожар, в котором сгорели дом, баня, гараж и кровля соседнего здания. В тушении принимали участие 10 человек и четыре единицы техники.

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