Сгорели дом, баня и гараж: в Башкирии произошел крупный пожар

Сгорели дом, баня и гараж: в Башкирии произошел крупный пожар
Сгорели дом, баня и гараж: в Башкирии произошел крупный пожар
Сегодня, 13:41ПроисшествияАнна КононоваФото: МЧС по РБ
Вчера, 4 мая, в Бирске произошел крупный пожар, в котором сгорели дом, баня, гараж и кровля соседнего здания. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Информация о пожаре на улице Фрунзе поступила в 13:27. Из-за сильного ветра появилась опасность, что пламя перекинется на соседний дом. На момент прибытия пожарный наблюдалось открытое горение жилого дома и бревенчатой бани, а также одноэтажного двухквартирного жилого бревенчатого дома и гаража.

В тушении принимали участие 10 человек и четыре единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 14:40.

Причины пожара установят эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

Напомним, 17 апреля в Башкирии ввели особый противопожарный режим. Органы исполнительной власти и муниципалитеты должны улучшить контроль за обеспечением пожарной безопасности, организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить районы необходимой спецтехникой, активизировать противопожарную агитацию. Накануне, 4 мая, министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

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