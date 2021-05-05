Сгорели дом, баня и гараж: в Башкирии произошел крупный пожар

Информация о пожаре на улице Фрунзе поступила в 13:27. Из-за сильного ветра появилась опасность, что пламя перекинется на соседний дом. На момент прибытия пожарный наблюдалось открытое горение жилого дома и бревенчатой бани, а также одноэтажного двухквартирного жилого бревенчатого дома и гаража.
В тушении принимали участие 10 человек и четыре единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 14:40.
Причины пожара установят эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.
Напомним, 17 апреля в Башкирии ввели особый противопожарный режим. Органы исполнительной власти и муниципалитеты должны улучшить контроль за обеспечением пожарной безопасности, организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить районы необходимой спецтехникой, активизировать противопожарную агитацию. Накануне, 4 мая, министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.