Сгорели дом, баня и гараж: в Башкирии произошел крупный пожар

Информация о пожаре на улице Фрунзе поступила в 13:27. Из-за сильного ветра появилась опасность, что пламя перекинется на соседний дом. На момент прибытия пожарный наблюдалось открытое горение жилого дома и бревенчатой бани, а также одноэтажного двухквартирного жилого бревенчатого дома и гаража.