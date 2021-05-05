Министр лесного хозяйства Башкирии обратился к жителям республики из-за пожаров

По данным министра, причиной пожаров стал человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем и поджог сухой травы.
Минлесхоз РБ предупреждает, что любая искра на природе может стать причиной большой опасности, сказал Марат Шарафутдинов.
Он призвал жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения пожара обращаться по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства РБ: 8 (347) 218-14-14.
Напомним, накануне, 4 мая, вблизи села Ишмурзино в Баймакском районе произошел пожар. Огонь распространился со стороны Хайбуллинского района. К тушению привлекались пожарные, предприятия ЖКХ и добровольцы.