Министр лесного хозяйства Башкирии обратился к жителям республики из-за пожаров

Министр лесного хозяйства Башкирии обратился к жителям республики из-за пожаров
Министр лесного хозяйства Башкирии обратился к жителям республики из-за пожаров
Сегодня, 10:21ПроисшествияАнна КононоваФото: pixabay.com

В Башкирии за сутки произошло семь пожаров

Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов обратился к жителям республики в эфире канала БСТ в связи с частыми пожарами. Только на 18:00 4 мая было зарегистрировано 7 новых возгораний.

По данным министра, причиной пожаров стал человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем и поджог сухой травы.

Минлесхоз РБ предупреждает, что любая искра на природе может стать причиной большой опасности, сказал Марат Шарафутдинов.

Он призвал жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения пожара обращаться по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства РБ: 8 (347) 218-14-14.

Напомним, накануне, 4 мая, вблизи села Ишмурзино в Баймакском районе произошел пожар. Огонь распространился со стороны Хайбуллинского района. К тушению привлекались пожарные, предприятия ЖКХ и добровольцы.

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