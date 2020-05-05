Самолет Москва-Уфа во время полета сообщил об угрозе взрыва
5 мая, 20:46ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Самолет в штатном режиме приземлился в пункте назначения — то есть в Уфе.
Сегодня, 5 мая, во второй половине дня, с самолета Москва-Уфа поступил сигнал об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
Самолет в штатном режиме приземлился в пункте назначения — то есть в Уфе.
Как это ни пугающе звучит, подобные сигналы с авиабортов, по данным ТАСС, в последнее время поступают часто. Их было около сотни с начала апреля. источникам угроз являются неизвестные, которые подобным образом вымогают биткоины.
«Виртуальные террористы» угрожают продолжить подобное «минирование» самолетов, магазинов и прочих общественных мест.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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