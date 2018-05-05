В Уфе на улице Айская перекрыли дорогу из-за прорвавшейся трубы

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Участок дороги будет закрыт, пока последствия коммунальной аварии не устранят полностью.
Сегодня, 5 мая, произошла утечка на трубопроводе под улицей Айская в районе дома №67, сообщили в пресс-службе администрации города. Прорвало трубу диаметром 600 миллиметров.
Участок улицы Айская в данный момент перекрыт. Сейчас ликвидируют последствия коммунальной аварии.
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