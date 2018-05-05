В Уфе мужчина из-за ревности чуть не убил возлюбленную табуреткой

В Сипайлово ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уфимец чуть не убил табуреткой свою сожительницу, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина вернулся домой и обнаружил, что его сожительница находится на их съемной квартире со своим знакомым. В ходе ссоры, которая произошла из-за ревности, злоумышленник схватил табурет и ударил им девушку по голове. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь.