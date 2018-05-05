В Уфе мужчина из-за ревности чуть не убил возлюбленную табуреткой

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Потерпевшей понадобилась медицинская помощь.
В Сипайлово ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уфимец чуть не убил табуреткой свою сожительницу, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Мужчина вернулся домой и обнаружил, что его сожительница находится на их съемной квартире со своим знакомым. В ходе ссоры, которая произошла из-за ревности, злоумышленник схватил табурет и ударил им девушку по голове. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Подозреваемого заключили под стражу.
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