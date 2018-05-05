В Башкирии мужчина напал на магазин, угрожая игрушечным пистолетом

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Злоумышленника отыскали по горячим следам.
4 мая в городе Октябрьский мужчина напал на магазин на улице Кооперативная, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
36-летний местный житель, угрожая пистолетом, который, как выяснилось позже, оказался игрушечным, потребовал у продавщицы магазина деньги. Подошедшие покупатели помешали злоумышленнику и тот скрылся.
Через некоторое время по горячим следам полицейские отыскали неудачливого вора.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
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