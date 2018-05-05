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В Башкирии 21-летний водитель скончался в перевернувшемся автомобиле
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В Башкирии 21-летний водитель скончался в перевернувшемся автомобиле

Сегодня, 10:53Происшествия
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