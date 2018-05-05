В Башкирии 21-летний водитель скончался в перевернувшемся автомобиле

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Почему водитель съехал в кювет, на данный момент неизвестно.
В Чишминском районе на 1419 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск в ДТП скончался житель Благоварского района, которому был всего 21 год, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Водитель «Дэу Нексия», по неизвестной на данный момент причине, съехал в правый кювет с опрокидыванием автомобиля и скончался на месте происшествия.
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