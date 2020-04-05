«Не шуми!»: В Башкирии мужчина избил соседа за лишний шум в квартире

По данным газеты «На земле Салавата», жители села Янгантау поссорились из-за шума. Один из них избил другого за то, что тот излишне шумел в своей квартире.

Издание сообщает, что мужчина был вынужден терпеть громкие звуки до 11 вечера, но в течение дня не смог достучаться до своего соседа. Когда это удалось сделать, он высказал все, что он нем думаем и избил его.

В результате виновник ссоры получил черепно-мозговую травму и доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.