В Башкирии нашли ребенка, потерявшегося в Израиле

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Мать вывезла малыша из страны навсегда, не сообщив об этом мужу.
Несовершеннолетний уроженец Назарета вместе с мамой, которых разыскивал отец, оказался в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.
Мама забрала двухлетнего ребенка, получив согласие мужа на временный выезд к ее семье в России и больше в Израиль возвращаться не намеревалась.
Женщина подтвердила сотрудникам ФССП, что сын действительно проживает в Стерлитамаке. Отец получил подтверждение о местонахождении малыша и согласился мирно урегулировать вопрос.
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