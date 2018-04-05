В Башкирии нашли ребенка, потерявшегося в Израиле

Несовершеннолетний уроженец Назарета вместе с мамой, которых разыскивал отец, оказался в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.

Мама забрала двухлетнего ребенка, получив согласие мужа на временный выезд к ее семье в России и больше в Израиль возвращаться не намеревалась.