В Башкирии лже-террорист сообщил о заложенной бомбе в торговом центре
Сегодня, 09:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сейчас ему грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
В Стерлитамаке на днях поступило сообщение о заложенной бомбе в одном из торговых центров, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Подозрительных предметов в торговом центре не было обнаружено. В тот же день полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении. Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина, который на момент задержания был пьян.
Подозреваемый полностью признался в содеянном и пояснил, что звонком о заложенной бомбе хотел поднять себе настроение.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбуждено уголовное дело. «Шутнику» грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
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