В Башкирии лже-террорист сообщил о заложенной бомбе в торговом центре

В Стерлитамаке на днях поступило сообщение о заложенной бомбе в одном из торговых центров, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Подозрительных предметов в торговом центре не было обнаружено. В тот же день полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении. Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина, который на момент задержания был пьян.

Подозреваемый полностью признался в содеянном и пояснил, что звонком о заложенной бомбе хотел поднять себе настроение.