В Башкирии карета скорой помощи перевернулась в ДТП

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Водитель «Нивы» не пропустил автомобиль.
4 апреля в Сибае произошла авария, в которой перевернулась карета скорой помощи, сообщили очевидцы в социальных сетях.
На перекрестке улиц Матросова и Пионерская водитель «Нивы» не пропустил машину скорой, в результате чего специальный автомобиль завалился на бок.
В аварии никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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