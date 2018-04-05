В Башкирии карета скорой помощи перевернулась в ДТП

4 апреля в Сибае произошла авария, в которой перевернулась карета скорой помощи, сообщили очевидцы в социальных сетях.

На перекрестке улиц Матросова и Пионерская водитель «Нивы» не пропустил машину скорой, в результате чего специальный автомобиль завалился на бок.