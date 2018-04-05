В Башкирии бункер сорвался с крюков башенного крана и упал на монтажника
Сегодня, 19:06ПроисшествияЗиля Аскерова
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3 апреля днем в правоохранительные органы города Кумертау поступило сообщение о гибели рабочего в одном из местных предприятий. По данному факту Следком РФ по Башкирии проводит доследственную проверку.
Предварительно известно, что во время демонтажа с крюков башенного крана сорвался бункер и упал прямо на монтажника. От полученных травм 41-летний рабочий скончался на месте.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все детали трагедии, а также проверяют работу по соблюдению техники безопасности в предприятии.
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