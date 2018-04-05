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В Башкирии бункер сорвался с крюков башенного крана и упал на монтажника
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В Башкирии бункер сорвался с крюков башенного крана и упал на монтажника

Сегодня, 19:06ПроисшествияЗиля Аскерова
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