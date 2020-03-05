Женщина в Башкирии попыталась спастись от нападавшего на нее с ножом мужа в кафе

В Салаватском районе конфликт супругов из Челябинской области чуть не привел к трагедии. Ссора между мужем и женой началась на почве ревности в автомобиле возле придорожного кафе.

В гневе мужчина вытащил нож и начал угрожать убийством. Испугавшись супруга выбежала из автомобиля и двинулась в сторону кафе, по дороге успев сделать звонок в полиции и крикнуть в трубку, что ее хотят убить.