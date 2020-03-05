Женщина в Башкирии попыталась спастись от нападавшего на нее с ножом мужа в кафе
5 марта, 18:12ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Она успела позвонить в полицию, что помогло спасти жизнь.
В Салаватском районе конфликт супругов из Челябинской области чуть не привел к трагедии. Ссора между мужем и женой началась на почве ревности в автомобиле возле придорожного кафе.
В гневе мужчина вытащил нож и начал угрожать убийством. Испугавшись супруга выбежала из автомобиля и двинулась в сторону кафе, по дороге успев сделать звонок в полиции и крикнуть в трубку, что ее хотят убить.
По информации издания «На земле Салавата», на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.
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