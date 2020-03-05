В Башкирии в течение дня сбили сразу двух маленьких детей
5 марта, 11:07ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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В республиканском ГИБДД сообщили о ДТП с 10-летним мальчиком и 14-летней девочкой.
В госавтоинспекции передали, что 4 марта днем 10-летнего ребенка сбил на Первомайской улице 60-летний уфимец за рулем Toyota Fortuner. По информации дорожной полиции, ребенок переходил по пешеходному переходу впереди автобуса. В результате случившегося обратился за медицинской помощью.
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Фото: ГИБДД по Башкирии
Спустя два часа была сбита 14-летняя девочка в Калининском районе Уфа. 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» допустила наезд на местном проезде. В результате аварии восьмиклассница получила травмы. Со слов водителя, она шла слева во встречном направлении.
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