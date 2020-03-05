Семь жителей Приморья пострадали в ДТП

Авария случилась во время сильного снегопада на 82 километре трассы Хороль–Реттиховка–Арсеньев. Как позднее установили полицейские, 20-летний водитель «КамАЗа» во время движения не справился с управлением. В результате транспортное средство столкнулось со стоящим на обочине «ГАЗ-66». Последний от удара начал движение в сторону дорожных рабочих, шесть из которых и пострадали в ДТП. Кроме этого, «ГАЗ-66» столкнулся с припаркованным неподалеку автомобилем «УАЗ». Водитель последнего также пострадал во время аварии.