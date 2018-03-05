В Башкирии из горящего дома эвакуировали 40 человек

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар произошел в субботу вечером.
3 марта загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки на улице Худайбердина в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Пожар тушили три единицы техники и восемь человек.
Горело имущество на шести квадратных метрах в однокомнатной квартире. Личный состав 40-й пожарной части эвакуировал по лестничным маршам 40 человек. Есть пострадавший.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей