УФСИН: В пожаре в уфимской колонии никто не пострадал

В УФСИН России по РБ прокомментировали пожар в уфимской исправительной колонии.

- Задымление на чердаке одной из неэксплуатируемых построек хозяйственного двора произошло в 21:05 по уфимскому времени. На место незамедлительно прибыли две автоцистерны вневедомственной пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что открытого горения не было, а проезд на территорию колонии машин городской пожарной службы, приехавших на вызов не потребовался.

- В ходе задымления никто не пострадал, ввиду того, что здание не эксплуатируется и открытого горения не было ущерб отсутствует, - уточнили в пресс-службе.