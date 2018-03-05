УФСИН: В пожаре в уфимской колонии никто не пострадал

Пожар был потушен силами внутренней пожарной охраны.
В УФСИН России по РБ прокомментировали пожар в уфимской исправительной колонии.
- Задымление на чердаке одной из неэксплуатируемых построек хозяйственного двора произошло в 21:05 по уфимскому времени. На место незамедлительно прибыли две автоцистерны вневедомственной пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении отметили, что открытого горения не было, а проезд на территорию колонии машин городской пожарной службы, приехавших на вызов не потребовался.
- В ходе задымления никто не пострадал, ввиду того, что здание не эксплуатируется и открытого горения не было ущерб отсутствует, - уточнили в пресс-службе.
Напомним, что ранее МЧС Башкирии сообщило, что в ликвидации пожара, приняли участие 10 единиц техники и 30 человек личного состава.