При пожаре в Мелеузовском районе Башкирии погибли двое мужчин

напомним, буквально накануне, 3 февраля в СНТ «Солнечная поляна» в Уфимском районе газовый баллон разгерметизировался и вызвал пожар, в котором скончалась женщина, еще трое человек пострадали. Известно и о том, что двоих пострадавших из огня спас случайно проезжавший мимо спасатель МЧС, который сам надышался газом и был госпитализирован в ГКБ № 21 в Уфе. По данным МЧС он отравился продуктами горения, когда вытаскивал из горящего дома пострадавших. Пострадавшие, двое мужчин и одна женщина были госпитализированы в ожоговое отделение больницы № 18 в Уфе. Между тем следственный комитет уже ходатайствовал о передаче материалов дела ведомству.