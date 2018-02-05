В Башкирии задержали ещё одного высокопоставленного борца с коррупцией

В составе организованной группы полицейский присвоил 120 гектаров земли, на которых собирался построить коттеджный посёлок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям уголовного кодекса в отношении заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД Ильнура Юсупова.

По версии следователей, в 2011 году, будучи заместителем начальника отдела МВД по Уфимскому району, полицейский изъял похозяйственные книги Николаевского сельсовета, куда внёс данные свидетельствующие о владении участком в 15 соток своей супругой. Позднее, на основании выписки из этой книги, земля была оформлена в собственность.

Также за высокопоставленным полицейским нашли ещё один эпизод мошенничества. С 2014 по 2016 годы, уже находясь в должности заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией, высокопоставленный правоохранитель узнал о праве жителей деревни Нурлино на получение земельных паёв. Путём обмана и превышения должностных полномочий ему удалось переписать на себя участок размером в 120 гектаров.

В ходе проведения расследования министр МВД Башкирии принял решение об увольнении проштрафившегося подчинённого.

Сейчас уголовное дело в отношении экс-полицейского расследуется по трём статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права граждан на жилое помещение).

Ущерб от деятельности подозреваемого следователи оценивают более чем в 6 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года прокуратура региона сообщала о этом случае, тогда в релизе ведомства говорилось, что ущерб от деятельности бывшего полицейского оценивается в 21 миллиона рублей. Также было сказано, что земельные участки хоть и предназначались для сельскохозяйственых нужд, но были размежёваны, на них велась подготовка для строительства коттеджного посёлка.

Летом 2017 года у Юсупова было обнаружено имущество более чем на 200 млн рублей, на которое впоследствии был наложен арест, а полицейский был уволен. Сейчас Ильнур Юсупов действующий член адвокатской палаты Башкирии.

Совсем недавно Верховный суд поставил точку в деле другого борца с коррупцией, кстати из того же отдела, который не смог объяснить как при ежегодном доходе в 800 тысяч, смог приобрести автомобили и недвижимость на 30 миллионов рублей. Суд подтвердил что имущество, в том числе дом со СПА-комплексом и несколько автомобилей, обращены в доход государства законно. Сам полицейский был уволен по отрицательным основаниям. Стоит отметить, что погубило служителя порядка тщеславие, проверка началась после того как в сеть попал видеоролик где полицейский дарит своей даме дорогостоящий автомобиль.