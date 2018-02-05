В Башкирии супруг зарезал жену из-за доставленных друзьям неудобств

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужу стало "неудобно" перед друзьями, когда жена попросила их уйти.
37-летняя женщина из Чишминского района получила ножевые ранения в грудь, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Увечья женщине нанес ее 41-летний супруг. Он распивал алкоголь дома со своими друзьями, жена несколько раз просила друзей покинуть дом, из-за чего начался конфликт. Через некоторое время супруга ушла спать, но мужчине стало «неудобно» перед друзьями, он схватил нож и ударил им в грудь супругу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей