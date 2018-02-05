В Башкирии супруг зарезал жену из-за доставленных друзьям неудобств

Увечья женщине нанес ее 41-летний супруг. Он распивал алкоголь дома со своими друзьями, жена несколько раз просила друзей покинуть дом, из-за чего начался конфликт. Через некоторое время супруга ушла спать, но мужчине стало «неудобно» перед друзьями, он схватил нож и ударил им в грудь супругу.