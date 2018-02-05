В Башкирии приставы задержали находящегося в розыске директора предприятия

В Иглинском районе судебные приставы задержали находящегося в розыске руководителя предприятия «Строй-Логистик». Как рассказали в пресс-службы управления судебных приставов по региону, мужчина был задержан при осуществлении пропускного режима в здании мирового суда по Иглинскому району. Приставы при проверке документов и внесения их в базу посетителей, обнаружили что он находится в розыске по подозрению в неуплате заработной платы своим сотрудникам. В розыск задержанный был объявлен после того, как несколько раз не явился на судебные заседания без уважительной причины. Согласно материалам дела, директор задолжал своим сотрудникам 1,9 млн рублей.