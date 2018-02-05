В Башкирии приставы задержали находящегося в розыске директора предприятия
Сегодня, 10:43ПроисшествияКонстантин Климов
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Мужчина задолжал своим сотрудникам почти 2 млн рублей, за что на него было возбуждено уголовное дело.
В Иглинском районе судебные приставы задержали находящегося в розыске руководителя предприятия «Строй-Логистик». Как рассказали в пресс-службы управления судебных приставов по региону, мужчина был задержан при осуществлении пропускного режима в здании мирового суда по Иглинскому району. Приставы при проверке документов и внесения их в базу посетителей, обнаружили что он находится в розыске по подозрению в неуплате заработной платы своим сотрудникам. В розыск задержанный был объявлен после того, как несколько раз не явился на судебные заседания без уважительной причины. Согласно материалам дела, директор задолжал своим сотрудникам 1,9 млн рублей.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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