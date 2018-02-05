В Башкирии оштрафовали мужчину за оскорбление учительницы

За свои слова отец школьницы выложит 1500 рублей.

Одна из учителей школы в Стерлитамаке обратилась с заявлением о том, что ее оскорбил родитель школьницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчина в присутствии коллег и учащихся высказал в адрес классной руководительницы оскорбления, которые унизили её честь и достоинство.

Возбуждено административное дело по статье «Оскорбление». Мировой судья привлек обидчика к ответственности в виде штрафа в 1500 рублей.