В Башкирии оштрафовали мужчину за оскорбление учительницы

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За свои слова отец школьницы выложит 1500 рублей.
Одна из учителей школы в Стерлитамаке обратилась с заявлением о том, что ее оскорбил родитель школьницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Мужчина в присутствии коллег и учащихся высказал в адрес классной руководительницы оскорбления, которые унизили её честь и достоинство.
Возбуждено административное дело по статье «Оскорбление». Мировой судья привлек обидчика к ответственности в виде штрафа в 1500 рублей.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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