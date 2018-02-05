В Башкирии два брата насмерть забили 55-летнего мужчину

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.
27 января в доме на улице Социалистическая в селе Федоровка обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Два брата распивали спиртные напитки и в результате ссоры из-за того, что потерпевший нелегально подключился к электрическим сетям, несколько раз ударили мужчину в грудную клетку.
Подозреваемые 36 и 34 лет, которые не раз привлекались к уголовной ответственности, задержаны. Они полностью признали свою вину.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей