В Башкирии два брата насмерть забили 55-летнего мужчину

Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

27 января в доме на улице Социалистическая в селе Федоровка обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Два брата распивали спиртные напитки и в результате ссоры из-за того, что потерпевший нелегально подключился к электрическим сетям, несколько раз ударили мужчину в грудную клетку.

Подозреваемые 36 и 34 лет, которые не раз привлекались к уголовной ответственности, задержаны. Они полностью признали свою вину.