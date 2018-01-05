В Башкирии после столкновения погиб пассажир ВАЗ-2105

Авария случилась в Белокатайском районе республики.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

- Ночью в Белокатайском районе на 11 км автодороги Новобелокатай-Белянка-Перевоз 41-летний местный житель за рулём ВАЗ-2105, белого цвета, предположительно, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным, темно-голубым автомобилем ВАЗ-2107, - передал он подробности аварии. - В результате аварии водитель «пятерки» получил травмы, его 51-летний пассажир был доставлен в больницу, где через два часа от полученных травм скончался.