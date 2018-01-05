Свыше 300 туристов не смогли вылететь из Таиланда в Уфу

Рейс Пхукет – Уфа не может вылететь из Таиланда по причине неисправности самолёта.

Пассажиры ждут отправки уже более пяти часов, сообщил телеканал БСТ сегодня вечером.

Свыше 300 туристов были вынуждены покинуть борт и ждать починки авиасудна, так как замена на данный момент невозможна, рассказали телеканалу «БСТ» пассажиры несостоявшегося рейса.