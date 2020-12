Правоохранители Приморья задержали молодых людей, которых подозревают в серии угона транспорта.

iz.ru сообщает, что недавно в Партизанске произошла серия угона транспортных средств. По предварительной версии, подростки распивали спиртные напитки и решили угнать автомобиль, который по дороге заглох. Молодые люди бросили машину и после этого угнали еще одну - ее отогнали и оставили в одном из гаражей. Также эту же группу подростков подозревают в угоне и поджоге еще одного автомобиля в качестве мести своему знакомому. Пятую машину подростки угнали, чтобы покататься с девушками.

