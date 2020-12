Прокуратура Московской области выдвинула обвинение в убийстве и краже против двух мужчин.

По сообщению iz.ru, следствием установлено, что один из фигурантов уголовного дела зимой прошлого года распивал спиртные напитки со знакомым и между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанес оппоненту несколько ударов ножом. На следующий день ситуация повторилась, но у мужчины уже был соучастник. Также по версии следствия, злоумышленники совершили кражу в одном из магазинов Сергиево-Посадского городского округа.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter