В Башкирии дама без определенного места жительства убила женщину, которая её приютила

Следователи задержали уроженку Мелеуза, которая обвиняется в убийстве своей 47-летней знакомой. Трагедия произошла 2 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 48-летняя женщина без определенного места жительства две недели гостила в квартире у своей знакомой. Вечером они решили расслабиться при помощи алкоголя. Хозяйка квартиры заявила своей знакомой, что та злоупотребляет ее гостеприимством. На этой почве между женщинами произошла ссора. Гостья схватила нож и нанесла знакомой смертельный удар в грудь. После этого он убежала, а орудие убийства выбросила. Тело убитой обнаружили соседи и вызвали полицию. Вскоре женщину удалось найти. Она во всем созналась. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

