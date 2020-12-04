В Башкирии дама без определенного места жительства убила женщину, которая её приютила

По версии следствия, 48-летняя женщина без определенного места жительства две недели гостила в квартире у своей знакомой. Вечером они решили расслабиться при помощи алкоголя. Хозяйка квартиры заявила своей знакомой, что та злоупотребляет ее гостеприимством. На этой почве между женщинами произошла ссора.
Гостья схватила нож и нанесла знакомой смертельный удар в грудь. После этого он убежала, а орудие убийства выбросила. Тело убитой обнаружили соседи и вызвали полицию. Вскоре женщину удалось найти. Она во всем созналась. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.