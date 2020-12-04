В Башкирии дама без определенного места жительства убила женщину, которая её приютила

По версии следствия, 48-летняя женщина без определенного места жительства две недели гостила в квартире у своей знакомой. Вечером они решили расслабиться при помощи алкоголя. Хозяйка квартиры заявила своей знакомой, что та злоупотребляет ее гостеприимством. На этой почве между женщинами произошла ссора.