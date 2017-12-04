Жилой дом горел в центре Москвы
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В Москве МЧС выясняет причины возгорания в жилом доме.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 декабря, на Новорогожской улице, сообщают Dni.ru. Прибывшие пожарные расчеты эвакуировали жильцов. Причина ЧП и сумма материального ущерба устанавливаются.
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