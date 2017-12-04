В Уфе главная свидетельница по делу о педофилии написала явку с повинной

Вера Сомова официально призналась, что оговорила Евгения Мартыненко под давлением мужа.

Главная свидетельница по делу уфимского концертного продюсера Евгения Мартыненко, обвиненного в домогательствах пятилетней девочки, написала явку с повинной. Копия данного документа есть в распоряжении редакции.

Напомним, данная шокирующая история началась полтора года назад, в мае 2016 года. Евгений Мартыненко является известным концертным продюсером, занимавшимся устройством гастролей в Башкирии многих отечественных и зарубежных звезд. Сосед Евгения, с которым они выпивали по-дружески, весело проводя затяжные майские выходные, обвинил его в приставаниях к его 6-летней дочке.

Евгений Мартыненко.

Обвинение поначалу поддержала и мать девочки Вера Сомова. Однако позднее она изменила показания, сообщив, что ее муж вымогал у Евгения деньги в размере стоимости его джипа. Но когда тот не пошел на сделку, пообещал все-таки его посадить.

Вера Сомова.

Несмотря на признание матери девочки, суды обеих инстанций осудили Евгения к семи годам лишения свободы. Близкие Евгения и мать 5-летней девочки, которая проходит по делу Мартыненко в качестве потерпевшей, обратились с кассационной жалобой в Верховный суд России в надежде все-таки добиться пересмотра приговора и освобождения Евгения.

Его история стала темой ток-шоу "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым". Эксперты практически единодушно потребовали оправдания Евгения.

В своем нынешнем заявлении о явке с повинной Вера Сомова снова обстоятельно объяснила, что давала свои первоначальные показания с обвинениями в адрес Евгения Мартыненко под давлением своего мужа и дала пояснения по каждому пункту своих первоначальных показаний.

- Меня никто не предупреждал о том, что я не буду подлежать уголовной ответственности, если изменю показания и скажу правду, до удаления суда в совещательную комнату, - сообщила Вера Сомова. – В настоящее время я очень переживаю, что оговорила Евгения Валерьевича и раскаиваюсь в содеянном.