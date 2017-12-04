В Москве неизвестные обокрали квартиру режиссера на 600 тыс руб
Сегодня, 16:12Происшествия
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Режиссер Театра юного актера в Москве сообщил о краже в полицию.
Как пишет издание Dni.ru, неизвестный проник к нему в квартиру и унес с собой золото и денежные средства.
Сообщается, что сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
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