В Башкирии в тройном ДТП пострадали две девушки

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Один из участников аварии скрылся, оставив свой автомобиль.
Накануне вечером в Кармаскалинском районе на 24 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись три автомобиля, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
36-летний водитель «Honda Accord» столкнулся с попутным «Volkswagen Passat», за рулем которого находился житель Архангельского района. Из-за этого «Volkswagen» вынесло на встречку, где он столкнулся с грузовой «Гаелью», которой управлял 62-летний житель Белорецка.
В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка «Volkswagen» и ее 16-летняя сестра. Водитель «Honda Accord» скрылся с места происшествия, покинув автомобиль, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности.
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