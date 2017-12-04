В Башкирии горел коттедж: пострадали три человека

Сегодня, 4 декабря, ночью в поселке Мусино города Салават сгорел двухэтажный кирпичный коттедж. В пожаре пострадало три человека, сообщает МЧС по республике.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 5,23 по местному времени. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что горит двухэтажный дом размером. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.
Работы по завершению тушения пожара закончились в 8 часов 10 минут.
- К сожалению, имеются пострадавшие, 60-летняя женщина и 58–летний мужчина с термическими ожогами доставлены больницу г. Салават, еще один мужчина от госпитализации отказался, - сообщили в МЧС.
На месте работает дознаватель и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.