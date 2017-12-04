В Башкирии два нетрезвых собутыльника насмерть забили 57-летнего мужчину

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Возбуждено уголовное дело.
2 декабря в доме на улице Садовая в селе Шаран Шаранского района обнаружено тело с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Двое местных жителей употребляли алкоголь и в результате ссоры избили 57-летнего мужчину по голове и телу до смерти. Сейчас они задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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