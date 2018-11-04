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В Уфе мужчина сорвался с шестиметровой высоты набережной
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Уфе мужчина сорвался с шестиметровой высоты набережной

Сегодня, 11:49ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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