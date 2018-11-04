В Уфе мужчина сорвался с шестиметровой высоты набережной

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты, компания молодых людей распивала спиртное на подпорной стене набережной реки Белой. Один из мужчин в какой-то момент сорвался с шестиметровой высоты. Друзья пострадавшего сразу пришли ему на помощь и пытались самостоятельно поднять его, однако им это не удалось. Тогда они вызвали спасателей. 31-летнего мужчину, находящемуся в нетрезвом состоянии, доставили в больницу.