В Башкирии покончил с собой дознаватель полиции

Как стало известно Медиакорсети из достоверных источников, в ночь на 4 ноября свёл счёты с жизнью 33-летний дознаватель ОМВД по Учалинскому району Юлай Халилов. В должности дознавателя работал с 2009 года. Суицид произошел в садовом домике.

По данным источника, мужчина оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что в произошедшем виноват сам. Причиной суицида могли стать семейные обстоятельства. По нашим данным, сейчас на месте работают следователи Следственного комитета. По факту случившегося они проводят проверку.

Также по нашим данным, в Учалы выехала проверка, возможно, с представителями российского МВД. В кабинетах ОМВД по Учалинскому району недавно проходили обыски. Мероприятие проводили, как нам стало известно, представители российских спецслужб.

- Сотрудник МВД находился на выходном дне. Причиной произошедшего могли стать семейно-бытовые отношения. Руководством МВД по Башкирии назначена служебная проверка, - сказали нам в пресс-службе республиканского МВД.

У мужчины остались жена и трое детей.